Un divorce a récemment défrayé la chronique en Arabie Saoudite. Le «Khaleej Times», un journal basé à Dubaï, rapporte qu'une femme Saoudienne souhaite se séparer de son mari car elle le juge «trop gentil et trop attentionné» envers elle. Le couple était marié depuis une année seulement.

Selon cette femme, son mari n'hausserait jamais le ton et ne lui aurait jamais rien reproché. Devant un juge médusé, elle a expliqué être également choquée de voir son mari l'aider pour les tâches ménagères et la cuisine.

À la recherche de la discorde

Cette Saoudienne a alors très clairement indiqué au tribunal qu'elle avait besoin de «véritables discussions, de querelles et non pas une d'une vie d’obéissance et sans fracas».

Elle a d'ailleurs confié n'avoir qu'une envie: se disputer avec son mari. «C'est malheureusement impossible, il est trop romantique» a-t-elle déploré.

De son côté, le mari a supplié le juge de convaincre sa femme de retirer sa demande de divorce. Le tribunal a finalement décidé de reporter l'audience, préférant donner l'occasion au couple de se donner du temps pour se réconcilier...