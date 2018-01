Infobox

Certains voulaient s'en aller

Et les joueurs dans tout ça? Selon certains bruits de couloir, certains éléments paniqués avaient déjà commencé à se chercher une nouvelle adresse malgré un contrat pour la saison prochaine. Une indiscrétion confirmée par plusieurs proches des différents dossiers. Preuve que l’air se faisait de plus en plus irrespirable aux Vernets. Mais hier après-midi, lorsqu’ils ont été informés du changement de propriétaire en primeur, les Aigles ont probablement dû voir l’avenir avec un rien plus de sérénité tant les reins de la Fondation 1890 sont solides pour assumer leur train de vie.