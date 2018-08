Le phénomène est peu courant et ne manque donc jamais de surprendre sous les latitudes helvétiques. Plusieurs trombes d'eau et d'air ont été enregistrées dimanche matin sur les lacs de Zurich et de Zoug, explique le Tages-Anzeiger.

Wasserhosen heute Morgen am Zürichsee und am Zugersee!!!

Les conditions sont en effet réunies avec de l'eau chaude et de l'air froid en altitude. «A la fin de l'été, la température dans les lacs atteint son niveau le plus élevée autour de 24 à 26 degrés», explique le météorologue Klaus Marquardt. Un front froid a apporté de l'air froid de la montagne, de sorte que cet air se trouve au-dessus de l'air chaud.

Si les conditions sont réunies avec le vent, il arrive donc que cet air s'élève en tourbillonnant sur son propre axe, créant ces trombes d'air et d'eau. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec celui des tornades qui sont liées à des conditions orageuses. Ces trombes ne sont pas dangereuses, à condition de ne pas s'en approcher avec un bateau à voile.

(nxp)