Pour la troisième fois, la course adaptée aux personnes en situation de handicap a ravi des dizaines de familles romandes, ce dimanche.

Le Handi-Challenge, accueilli par la ville de Morges a réuni quelque 280 participants. «C'est le double de l'année passée», se réjouit Guillaume Morel, vice-président de l'association Handi-Capable à l'origine de l'événement. Et de souligner la particularité de cette année: la course «Toi et Moi» qui a permis aux proches valides de courir également.

Courir en famille

Affichant des sourires radieux, la famille Casto qui participe chaque année s'avoue comblée par cette nouveauté. «Pour la première fois, on a pu faire équipe en famille! lance la maman de Flavio. On est tous des sportifs et nous essayons de partager cette dynamique avec lui. Son frère, son papa, son cousin et des amis ont pu l'accompagner lors de la course en joëlette. C'est génial!»

Marraine de l'événement, Silke Pan a fait une démonstration du fameux exosquelette Twiice de l'EPFL. L'athlète revient tout juste d'Italie où elle a décroché la médaille d'argent du championnat du monde de handbike. «Les gens ont toujours un peu de peine devant le handicap aujourd'hui, note-t-elle. Cet événement leur apprend à ne plus en avoir peur, à ne pas s'arrêter sur un visage déformé, un bras qui manque ou une jambe tordue, mais à s'intéresser à l'essence d'une personne.»

30 heures de nage

Âgée de seulement 21 ans, la sportive Flavie Capozzi, professeur de natation à Gland (VD) s'est lancée un défi de taille pour soutenir l'association. Cet été, elle traversera le lac Léman du Bouveret à Genève. Au programme: une trentaine d'heures de nage d'une traite sur 75 kilomètres. «Pour m'y préparer, je m’entraîne quotidiennement depuis un an et j'ai pris 15 kilos afin d'affronter l'effort et le froid. Car mon corps va perdre un degré par heure», explique-t-elle.

L'humoriste Thomas Wiesel a également fait une apparition pour encourager les candidats. «Ma mère a fondé une association pour les personnes en situation de handicap, j'ai un pied là-dedans depuis que je suis né, confie-t-il. Je connais quelques enfants qui sont là aujourd'hui et ça me fait plaisir de les soutenir.» Et de glisser: «c'est cool, parce que ce n'est pas moi qui doit faire l'animation. Ils sont tous beaucoup plus drôles que moi!» (Le Matin)