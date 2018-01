Dans un communiqué de presse, GE Servette a annoncé le départ avec effet immédiat de Hugues Quennec de la présidence du GSHC dont il était l’homme fort depuis 2006. Il sera remplacé par François Bellanger, actuellement membre du Conseil d’Administration. Cette solution «locale» travaillait dans l’ombre depuis plusieurs semaines pour arriver à cette solution.

Par l’organe officiel du club, Hugues Quennec a détaillé les raisons de son départ: «Le club vit depuis ces deux dernières saisons une période difficile, due en grande partie à des problèmes de budget et de liquidités. En tant que président du GSHC, il est de ma responsabilité d’assumer pleinement cette situation. C’est pourquoi j’ai démissionné aujourd’hui avec effet immédiat du Conseil d’administration du Genève-Servette Hockey Club. Je démissionnerai prochainement de la présidence de l’Association Genève Futur Hockey et de la Fondation du Genève-Servette Hockey Club pour l’enfance et l’humanitaire, ainsi que du comité de l’Association Cantonale genevoise de Hockey sur glace.»

Les actions détenues par Hugues Quennec ont été cédées à une fondation qui en reprend la totalité afin, toujours selon un communiqué du GSHC, «assurer la pérennité du club». (nxp)