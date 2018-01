Lausanne-Sport tient enfin son (nouveau) directeur sportif. Comme on le pressentait, cette charge sera ssumée par Pablo Iglesias, l’actuel sélectionneuur des moins de 20 ans helvétique, qui sera libéré par l’ASF pour la fin du mois présent. Le technicien a signé un contrat de quatre ans, avec une option de deux années supplémentaires.

Ancien directeur technique cantonal à l’ACVF, Pablo Iglesias arrive en terrain connu et avec une légitimité importante du fait de son implication profonde dans le football vaudois et au sein du LS. Pour rappel, durant les saisons 1985 à 2003, il a respectivement joué puis entraîné dans toutes les catégories de jeunes du secteur de la formation avant d’en prendre la tête. Il a également dirigé la première équipe lors de la saison 2002-2003. Dans un communiqué, la direction du LS se dit «extrêmement fière d’avoir réussi à convaincre Pablo Iglesias de s’embarquer dans ce projet et se réjouit de pouvoir bénéficier de ses compétences.»

A Muri, au siège de l’ASF, Pablo Iglesias avait repris la succession de Claude Ryf à la tête de la sélection M20 au mois d’août 2017. Le directeur sportif de l’ASF, Laurent Prince, regrette naturellement son départ: «Il n’est jamais facile de laisser partir un entraîneur compétent. Si un club de Super League comme le Lausanne Sport va l’engager, c’est aussi que ses qualités sont reconnues en Suisse et qu’il a fait un bon travail au sein de l’ASF. Nos entraîneurs sont de qualité et jouissent donc d’une belle renommée en Suisse ». Laurent Prince tient encore à souligner que: «les discussions avec le Lausanne-Sport ont toujours été correctes et transparentes. L’ASF laissera donc Pablo Iglesias libre d’exercer ses nouvelles fonctions à partir du mois prochain déjà. Et lui souhaite plein succès!». (nxp)