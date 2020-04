Quand Neymar se prend pour John Legend

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain s'est essayé à une petite mélodie au piano, tirée du célèbre titre «All Of Me» du chanteur américain John Legend.

Dani Alves, le rythme dans la peau

Pour rester dans le registre footballeur brésilien et musique, l'ancien latéral du FC Barcelone, de la Juventus et du PSG Dani Alves a apporté une preuve de plus que les Auriverde avaient le rythme dans la peau.

Un drive à 250 mètres, à genoux

Le golfeur suédois Alexander Noren s'est filmé en train de balancer un drive à plus de 250 mètres... à genoux. Puissant.

Sasha Zverev, plouf

Toujours au rayon golf, le tennisman allemand Alexander Zverev a démontré qu'il valait certainement mieux pour lui de rester sur son sport de prédilection pour gagner sa vie. Splash!

Le home office selon Manuel Neuer

Le gardien allemand du Bayern Munich a filmé sa séance d'entraînement à domicile,, lui qui a fait installer un but grandeur nature sur sa pelouse. Du tout bon travail.