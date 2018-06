L'agence de contrôles internationale (ITA) a officiellement commencé ses activités à Lausanne. Elle veut jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le monde, expliquent vendredi les différents partenaires.

L'ITA (International Testing Agency) est chargée de fournir des services antidopage aux fédérations internationales et aux organisateurs de grands événements. Il est ainsi possible pour eux de déléguer les programmes antidopage à une entité indépendante.

«Notre mission première sera de regagner la confiance dans la lutte contre le dopage en agissant partout dans le monde et dans tous les sports de façon égalitaire», a déclaré la Française Valérie Fourneyron, présidente du conseil de fondation, citée dans le communiqué.

Le conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba s'est félicité de la présence à Lausanne de l'ITA et du bureau européen de l'Agence mondiale antidopage. Le municipal Oscar Tosato a relevé les synergies avec plus de 2000 personnes et 57 fédérations et associations à Lausanne chargées de développer la pratique du sport autour du globe. (ats/nxp)