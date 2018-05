La Russie poursuit son entreprise de démolition dans le groupe A du championnat du monde.

La Sbornaja, qui avait écrasé la France et l'Autriche sur le même score de 7-0, a dominé la Biélorussie 6-0 lundi à Copenhague. Le vétéran Pavel Datsyuk (39 ans) a montré la voie à suivre face aux Biélorusses. L'homme aux deux Coupes Stanley remportées avec les Detroit Red Wings (2002, 2008) a signé un doublé, réussissant également un assist sur le sixième but de Kirill Kaprizov.

Championne olympique à Pyeongchang, la Russie a deux jours de repos devant elle pour préparer son premier grand rendez-vous dans ces joutes, jeudi face à la République tchèque. Les Russes se frotteront à la Suisse samedi.

Les Etats-Unis dominent l'Allemagne

Les Etats-Unis ont également préservé leur invincibilité, dans le cadre du groupe B. Les Américains ont cueilli leur troisième succès en autant de sorties à Herning, s'imposant 3-0 face à l'Allemagne. L'ancien Biennois Patrick Kane a brillé en réussissant un but et deux assists, alors que le portier de New Jersey Keith Kinkaid (36 arrêts) a réalisé son deuxième blanchissage d'affilée dans ces joutes.

Battu aux tirs au but par son voisin nord-américain vendredi en ouverture, le Canada a pour sa pour sa part décroché une deuxième victoire consécutive en battant le Danemark 7-1. A noter les trois assists de la star Connor McDavid, qui affiche désormais 7 points à son compteur personnel.

A peine moins impressionnante jusqu'ici, la Suède a néanmoins elle aussi fait le plein dans ses trois premiers matches à Copenhague. Le Tre Kronor a battu la France (4-0) sans trop forcer lundi soir. (ats/nxp)