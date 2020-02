Un dixième de la population du canton du Jura assistera ce dimanche à 18 heures à la finale de la Coupe de Suisse de hockey qui opposera le HC Ajoie au HC Davos à la Vaudoise aréna de Lausanne.

Une quarantaine de cars ont quitté le Jura en début d'après-midi, mais les plus fervents supporters ont pris le chemin de Lausanne bien avant. Parmi les 7 000 Jurassiens qui font le déplacement, beaucoup ont pris le train via Bienne tout au long de la journée, sans provoquer d'engorgement.

Sept mille Jurassiens, mais pas Valentin Zuber: retardé à Amsterdam par Easyjet, le délégué à la promotion culturelle du canton du Jura et délégué de Moutier aux affaires jurassiennes a cédé dimanche après-midi deux billets VIP, la mort dans l'âme.

Jaune et noir

Des écharpes et des T-shirts ont été imprimés à deux reprises à mille exemplaires. Mais les fans du club jaune et noir portent aussi le rouge et le blanc du drapeau jurassien.

Dans une tente installée à Porrentruy à côté de la patinoire de Voyeboeuf, trop petite pour abriter la finale, il sera possible de débiter 10 000 bières cette nuit, le retour de l'équipe étant prévu pour minuit. En cas de défaite, les fûts en trop serviront lors du prochain derby contre le HC La Chaux-de-Fonds.

En cas de victoire, de nombreux établissements jurassiens bénéficieront d'une nuit libre.

Lematin.ch/Vincent Donzé