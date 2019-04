Il fut un temps où le Masters comportait une grande part de mystère. Sur l’un des parcours (privé) les plus sélects de la planète. L’Augusta National, où tout amateur de golf rêve de se rendre pour constater le mythe de ses propres yeux. Dans l’idéal en avril, à l’occasion de la première levée du Grand Chelem de la saison. La plus prestigieuse.

Les places y sont chères. Dans tous les sens du terme. Heureusement il y a aujourd’hui la technologie et la télévision. Cela n’a pas toujours été le cas. A vrai dire, certains secrets du Masters (1re édition en 1934) sont longtemps restés inaccessibles au grand public. Le fameux Golden Bell (le trou No 12, un par 3 spectaculaire)? Il a fallu attendre 1972 pour le découvrir devant son petit écran. Quand la couverture est passée de quatre à sept trous, lors du dernier tour seulement.

2002, une première

Le mystère a été totalement levé en 2002, quand CBS a lancé la première diffusion en direct du Masters à compter du trou No 1 (le dimanche uniquement, là encore). Derrière, l’évolution a suivi son cours. Sur différents canaux (TV, streaming, applications) et des formes diverses (arrivée sur le site officiel du tournoi d’un signal spécifique pour les trous 11 à 13, surnommés «Amen Corner»). Jusqu’à ce que les quatre tours soient couverts en live, quasi du premier drive de la journée au dernier putt.

Avec des limites, toutefois. Principalement celles d’un sport où - dans le cas d’Augusta - une nonantaine de joueurs est au départ et s’élance par groupes de trois toutes les onze minutes. Autrement dit: avec l’impossibilité pour les amateurs de golf de suivre tous les coups de tous les joueurs.

Mais ça, c’était avant. Car, cette année, le Masters n’a plus de secret pour personne. Grâce au shot tracker mis en service sur le site officiel (et l’application) du tournoi, il est désormais possible de visionner absolument tous les coups. Quasi en temps réel (5 minutes de décalage), via une carte interactive de l’Augusta National qui permet de passer d’un trou (donc d’un joueur) à l’autre à tout moment.

Ou en rediffusion, l’intégralité des parcours de tous les participants étant enregistrée dans la base de données, séquencée par trous et par coups. Au final: des milliers de vidéos, parfaitement répertoriées. Phénoménal. Le Masters comme vous ne l’avez jamais vu.

