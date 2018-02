Le Super Bowl est l'un des événements sportifs les plus regardés au monde. Une occasion en or pour les annonceurs de placer leur publicité et toucher ainsi une audience la plus large possible. Mais la manifestation est aussi l'occasion pour les artistes américains de se faire remarquer, au sens propre comme au sens figuré.

Deux événements dans l'événement leur permettent de briller ou de chuter. L’hymne national avant le lancement du match est en général réservé à une chanteuse ou un chanteur ayant une certaine renommée dans le pays. Pour des raisons très différentes, on se souvient des prestations de Alicia Keys et de Christian Aguilera...

Mais le moment phare de la rencontrer sont les douze minutes et quelques secondes de la mi-temps durant lesquelles un musicien se produit. Cette année, c'est Justin Timberlake qui tiendra l'entre-jeu. Une occasion pour le chanteur de se rattraper: en 2004, il avait fait éclater le scandale du Nipplegate en mettant à nu le sein de Janet Jackson lors de cette même performance. (nxp)