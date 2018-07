Le couple Lindsey Vonn-PK Subban a célébré de manière originale la fête nationale des Etats-Unis en ce 4 juillet. La championne de ski alpin et le hockeyeur de NHL (coéquipier des Suisses Roman Josi, Yannick Weber et Kevin Fiala aux Nashville Predators) ont pris la pose dans un maillot de bain aux couleurs et à l’effigie US. Le cadre: l'Italie, où ils savourent quelques jours de vacances. Et pas grave si le costume de PK, un abonné à l’excentricité, semble bien trop petit pour son imposante charpente.

Mais, au fait, Subban, qui avait conquis la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2014 avec le Canada, a-t-il renié sa nation? Ou est-il prêt à encore davantage de folies depuis qu’il roucoule avec Lindsey Vonn?

(Le Matin)