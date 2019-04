Le Britannique de 33 ans est loin d’être une légende de son sport. Il n’a gagné qu’un titre jusqu’ici, c’était il y a près de 15 ans, lors d’un Challenge Tour en Chine. Mais depuis deux ans, il monte en puissance avec une demi-finale au Welsh Open et deux demi-finales lors de la Paul Hunter Classic et le World Open.

Le week-end dernier, il a marqué les esprits lors du Championnat du monde de snooker, qui a lieu à Sheffield, en Angleterre. Au premier tour, Gary Wilson y a vaincu le Belge Luca Brecel, tête de série No 14 de l’épreuve, sur le score de 10-9. Cette rencontre est devenue le plus long «frame» de l’histoire du Mondial, durant la bagatelle de 79 minutes et 31 secondes. Record battu de plus de trois minutes.

Mais c’est surtout un coup décisif en toute fin de partie, qui a retenu l’attention des suiveurs de la discipline. Son adversaire belge l’avait coincé dans un coin de la table et l’Anglais devait impérativement toucher une boule rouge. Ce qu’il a fait de manière magistrale, dribblant avec maestria et les bandes les boules verte, jaune, rose et compagnie. De quoi enflammer le commentateur, qui n’avait jamais vu ça nulle part, par personne…

