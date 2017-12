«La Stelvio de Bormio est au ski alpin ce que la Scala de Milan est à l’opéra.» Gian-Franco Kasper a l’art de trouver les formules qui font mouche. Oui, au même titre que le palais lombard sublime l’art lyrique, la descente de la Haute-Valteline est un monument du ski alpin.

Voilà quatre longues années que la Stelvio – du même nom que le col cher au peloton du Tour d’Italie – n’avait plus figuré au programme de la Coupe du monde. La faute à un conflit entre les organisateurs et les remontées mécaniques de la station, qui se plaignaient de voir la manne des Fêtes leur filer entre les doigts, l’épreuve avait été délocalisée du côté de Santa Caterina. De l’histoire ancienne: la construction d’un tunnel sous la piste, permettant à une partie du domaine de rester ouvert au public pendant les courses, a classé l’affaire.

Aucun répit

La Stelvio retrouve donc la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter: celle de la classique des Fêtes, pile entre Noël et Nouvel-An. Et quelle classique! «Son retour au calendrier est une excellente nouvelle pour le ski alpin, se réjouit William Besse, deuxième à Bormio en 1996. Car c’est sans doute la piste la plus compliquée de la saison. C’est bien simple, la Stelvio ne te laisse aucun répit. À Kitzbühel, les trente premières et les trente dernières secondes de course sont impressionnantes; entre deux, tu peux souffler. Alors qu’à Bormio, tu ne peux jamais te relâcher.» Et le Bagnard de développer: «Déjà, c’est une piste avec peu de parties de glisse. Donc une piste où la qualité du matériel n’est pas prépondérante. C’est vraiment le skieur qui doit faire la différence. Ensuite, en termes d’intensité, je ne connais pas plus violent. Personne n’en sort indemne: les 20 dernières secondes de course, c’est de la souffrance pure.»

Plus de trois kilomètres d’adrénaline en barre, au milieu d’un paysage grandiose, tout proche de la frontière suisse. De fait, la Stelvio se mérite. Trois passages-clés se dégagent du point de vue de l’expert. «Le premier intervient après dix secondes de course, explique Besse. Un enchaînement dévers-compression-saut pas piqué des vers. On entre directement dans le vif du sujet. Ensuite il y a cette grande traverse, avant le saut de San Pietro. Il faut essayer de rester haut sur la trajectoire, mais tu te fais vite secouer. La dernière difficulté est physique, pour tenir le coup avant l’arrivée alors que tous tes muscles, jusqu’au bout des orteils, sont en feu.»

Qui après Défago?

Dernier vainqueur de l’épreuve en 2013, le Norvégien Aksel Lund Svindal sera logiquement le favori numéro un à sa propre succession. Qui plus est à l’aune de son début de saison en boulet de canon. Et chez les Suisses? Le seul vainqueur de la Stelvio – Didier Défago (2011) – est désormais à la retraite. Patrick Küng y garde de bons souvenirs, lui qui était deuxième derrière le Morginois. Mais en cette saison olympique, il manque cruellement de repères. C’est bien simple, le champion du monde de 2015 doit trembler pour sa place à Pyeongchang. D’autant plus à regarder la progression foudroyante de Gilles Roulin, quatrième mi-décembre à Val Gardena. «Ce n’est pas une piste évidente à dompter quand tu la découvres pour la première fois, prévient toutefois William Besse. Pour autant, ce gamin a tellement de talent qu’avec un bon entraînement, tout est possible.»

Reste la valeur sûre: Beat Feuz. Mais le Bernois ne s’est frotté qu’une seule fois à la Stelvio (2011), connaissant même l’élimination. (Le Matin)