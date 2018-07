Thomas Lüthi et Dominique Aegerter ont terminé loin des meilleurs lors des essais qualificatifs du Grand Prix d’Allemagne. En MotoGP, «Tom» a terminé 22e à près de deux secondes de Marc Marquez, auteur de la pole-position. Dans la catégorie Moto 2, l’autre Bernois engagé a terminé encore moins bien classé (23e), à une seconde du meilleur temps de Mattia Pasini.

Maître en sa demeure

l reste pour l'heure maître en sa demeure mais l'Espagnol Marc Marquez (Honda), leader du Championnat du monde MotoGP, a dû s'employer pour s'offrir samedi une neuvième pole position consécutive, toutes catégories confondues, au Grand Prix d'Allemagne. Vainqueur également des huit précédentes courses auxquelles il a pris part sur le Sachsenring, Marquez tentera de reproduire l'exploit dimanche face à des Ducati inhabituellement performantes sur ce tracé depuis le début du week-end. Signe de la concurrence accrue pour le Catalan, l'Italien Danilo Petrucci (Ducati Pramac) et l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati), avec qui il partagera la première ligne, n'échouent que pour 25 et 57 millièmes respectivement en qualifications. Et Marquez aura dû attendre son dernier tour, soldé par un nouveau record du circuit (1'20''270), pour les surclasser. ()