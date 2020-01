Mars 2015: Camille Muffat, Florence Arthaud, Alexis Vastine

En mars 2015, lors du tournage de l'émission de téléréalité Dropped, deux hélicoptères se percutent dans les airs au-dessus de Villa Castelli dans le nord-ouest de l'Argentine, tuant toutes les personnes à bord des deux appareils. Dix personnes décèdent, dont trois personnalités qui sont restés dans la légende du sport français: Camille Muffat (25 ans), Florence Arthaud (57 ans) et Alexis Vastine (28 ans).

Camille Muffat avait annoncé la fin de sa carrière quelques mois plus tôt. Avec Laure Manaudou, elle possède le plus beau palmarès de la natation française, avec un titre olympique sur 400 m nage libre, une médaille d'argent sur 200 m libre et une de bronze en relais 4x200 m nage libre à Londres en 2012. Florence Arthaud, la «fiancée de l'Atlantique», a marqué l'histoire de la voile en devenant la première femme à remporter la Route du Rhum en 1990, avec le record de la course à la clé.

Enfin Alexis Vastine n'aura pas eu comme Camille Muffat les honneurs du titre olympique en boxe amateur, mais il est resté comme la victime d'une immense injustice, battu en demi-finales des Jeux olympiques à Pékin en 2008 par le Dominicain Manuel Felix Diaz sur une décision arbitrale plus que litigieuse.

Novembre 2016: les footballeurs du Chapecoense

En novembre 2016, l'équipe brésilienne de Chapecoense doit se rendre en Colombie pour affronter l'Atletico Nacional en finale de la Copa Sudamericana, la deuxième compétition sud-américaine après la Copa Libertadores, soit l'équivalent de l'Europa League en Europe.

Partie du Brésil, l'équipe fait escale en Bolivie à Santa Cruz pour des raisons de législation, avant de reprendre un vol à destination de la Colombie. L'avion, un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia avec à bord 72 passagers et neuf membres d'équipage, s'écrase dans la zone montagneuse d'El Gordo, à 3.300m d'altitude, sur la commune de La Union, à environ 50 km de Medellin.

Six passagers survivent au crash: les footballeurs Helio Hermito Zampier Neto, Alan Luciano Ruschel et Jackson Ragnar Follman, une hôtesse Ximena Suarez et un technicien Erwin Tumiri, ainsi qu'un journaliste Rafael Hensel.

Octobre 2018: Vichai Srivaddhanaprabha, patron de Leicester

Sous la houlette du Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, Leicester a produit l'une des plus grandes surprises de l'histoire du football en remportant la Premier League en 2016, après avoir débuté la saison avec une cote de 5 000 contre 1 selon les bookmakers.

Après un match de Premier League contre West Ham en octobre 2018, le propriétaire du club doit quitter le stade, comme il en a pris l'habitude, à bord de son hélicoptère qui décolle du rond central. L'appareil s'écrase faisant quatre victimes, dont Vichai Srivaddhanaprabha à 68 ans.

Janvier 2019: Emiliano Sala

Attaquant vedette de Nantes depuis 2015, l'Italo-Argentin Emiliano s'est engagé avec Cardiff en janvier 2019 au moment du mercato hivernal. Le transfert tourne au drame lorsque dans la nuit du 21 janvier 2019 l'avion de tourisme Piper PA-46 Malibu qui doit emmener Sala à Cardiff disparaît des radars à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.

L'épave de l'avion a été retrouvée le 3 février. Ironie du calendrier, c'est ce dimanche que les supporteurs nantais ont rendu hommage à Sala, un an après le crash.

