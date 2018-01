Nassim Ben Khalifa est un immense talent. Aucun doute là dessus. Mais il faut bien remarquer que la carrière de l'attaquant ne prend pas la tournure espérée.

Ainsi, le «Blick» révèle ce mardi que les rapports entre l'ancien joueur du LS et son entraîneur Giorgio Contini seraient glaciaux, pour ne pas dire plus. Le quotidien alémanique décrit «NBK» comme un homme «très intelligent, sensible, mais aussi fier et pétri de convictions». Contini serait lui plutôt un homme direct, pas du genre à expliquer deux fois à un joueur ce qu'il attend de lui. Beaucoup de proches du FC Saint-Gall s'accorderaient à dire que les deux hommes ne peuvent plus travailler ensemble.

Ainsi, l'attaquant aurait été laissé de côté lors du récent camp d'entraînement en Andalousie. Et son temps de jeu au deuxième tour s'annoncerait très réduit... Au point d'envisager un départ d'ici au 15 février, date limite du mercato suisse? Pas impossible. (Le Matin)