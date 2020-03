«Crash Princess», son surnom était tout trouvé. Chaussée de ses patins roses bonbon et coiffée de son casque pailletté orné d'une licorne, Cynthia Perotti est une vraie casse cou.

Depuis cinq ans, cette Genevoise de 33 ans cultive une passion débordante pour le Roller Derby, un sport de contact principalement féminin encore méconnu en Suisse.

Sur une piste ovale, deux équipes s'affrontent sur une demi-heure divisée en parties de deux minutes. Pas de balle en jeu: chaque équipe forme un mur de quatre bloqueuses ainsi qu'une «jammeuse» dont l'objectif est de passer le mur adverse. Côte-à-côte, les bloqueuses doivent l'empêcher de passer en usant certaines parties de leurs corps.

Un sport «inclusif et généreux»

«C'est un sport alternatif, féministe, inclusif et généreux. Tous les gabarits sont les bienvenus, note la présidente de Genève Roller Derby United. Ce sont les patins qui m'ont fait entrer et c'est l'esprit d'équipe qui m'a fait rester. On est très unies, même blessées, on vient aux entraînements pour être entre copines.» Et de préciser: «C'est plus une passion qu'un sport. Ce n'est pas comme aller au fitness: on s'en fiche des résultats. Le principal, c'est d'être ensemble!»

Inventé aux Etats-Unis, le Roller Derby qui se pratiquait sur des terrains en pente s'est peu à peu exporté dans les années 2000 dès lors qu'il s'est adapté à des pistes plates. «En Suisse, ça avance doucement, on a de plus en plus d'équipes qui se créent, souligne Cynthia Perotti. Mais c'est encore peu connu, donc pour le moment nous évoluons un peu en autarcie.»

Découvrez nos autres épisodes de «C'est quoi ton sport?»

Le snowkite

La plongée