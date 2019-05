Le 23 août, elle se jettera à l'eau. Et ce n'est pas la quasi certaine hypothermie qui l'attend qui va l'en empêcher.

Flavie Capozzi, professeur de natation à Gland (VD) s'entraîne tous les jours depuis un an pour relever le défi titanesque de traverser le lac Léman d'un bout à l'autre à la nage.

Au programme: un périple d'une trentaine d'heure sur une distance de 75 kilomètres. Encadrée par trois bateaux chargés d'une batterie d'experts qui veilleront à sa sécurité et à son ravitaillement, elle devrait quitter le Bouveret le 23 août pour rejoindre Genève le lendemain.

Des kilos pour supporter le froid

Des conditions extrêmes qui nécessitent un entraînement quotidien et conséquent, dans le lac comme en salle. Pour affronter l'effort et le froid, la jeune fille de 21 ans a dû se résoudre à prendre 15 kg. «Il me fallait des réserves de graisse et de muscle en vue de l'énergie que je vais devoir dépenser et pour lutter contre l'hypothermie. Dans ces conditions, même en été, le corps perd 1 degré par heure», explique-t-elle.

Cet exploit sportif permettra de récolter des fonds pour deux associations: Handi-Capable qui oeuvre en faveur d'enfants en situations de handicap et l'Association Romande des Familles d'Enfants atteints d'un Cancer (ARFEC). (Le Matin)