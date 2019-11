Balloté par de fortes rafales, un drapeau suisse flottait jeudi dernier sur la plage de Cumbuco, au nord est du Brésil. Son porteur, imperturbable, les yeux scotchés à l'horizon, est venu soutenir le seul rideur suisse participant à la coupe du monde de kitesurf (GKA kite world tour).

«Je le suis depuis ses débuts, il a un talent extraordinaire», s'enthousiasme Urs, un Zurichois habitué de la région. Son idole? Un jeune Fribouregois de 18 ans, Maxime Chabloz, quatre fois champion du monde en catégorie junior.

Virevoltant entre eau et ciel, les riders ont offert un spectacle renversant. A la sortie du championnat, finalement remporté par le Colombien Valentin Rodriguez âgé de 17 ans, nous avons retrouvé Maxime Chabloz, un peu déçu mais profondément déterminé pour une interview, les pieds dans le sable.

L'occasion de découvrir le parcours de ce jeune talent prometteur qui fait briller la Suisse à l'étranger dans un sport pourtant peu populaire à domicile.

Comment as-tu débuté le kitesurf?

J'ai découvert le kite quand j'avais 7 ans. Mon père en faisait. Moi, je m'amusais à faire voler des cerf-volants, puis des petits kites. À 10 ans, j'ai commencé à rider sur l'eau. J'ai tout de suite accroché, c'est devenu ma passion. À 13 ans, j'ai participé à ma première compétition, à 15 ans j'ai remporté mon premier titre de champion du monde juniors. Aujourd'hui, j'ai 4 titres de championnat du monde juniors et un en ski freeride.

Qu'est-ce qui te passionne dans ce sport?

Quand j'étais petit, c'était la sensation de voler qui me fascinait. Puis le côté compétition, l'envie de devenir le meilleur.

Pratiques-tu d'autres sports de glisse qui t'ont aidé à percer dans cette discipline?

J'ai grandi dans une famille de skieurs. J'ai donc fait du ski à haut niveau et participé au championnat suisse. Mais à 15 ans, j'ai tout laissé de côté pour partir à 100% dans le kite.

Tu connaissais ce spot au Brésil?

On vient très souvent s'entraîner ici, mais plutôt dans les lagons, à Cauipe, au sud, ou Taiba, plus au nord. C'est la troisième compétition que je fais ici, mais le spot n'est jamais le même selon le vent. Et il peut y avoir beaucoup de clapots suivant la marée.

Comment étaient les conditions aujourd'hui?

Aujourd'hui, les conditions étaient assez bonnes mais malheureusement, la marée était haute donc le spot était très clapoteux. C'est plus facile quand elle est basse.

As-tu été à la hauteur de tes ambitions aujourd'hui?

Je dirais que non. Cette année, j'ai eu un très bon début de saison, je faisais des podiums, des finales mais ces deux derniers événements ne se sont pas très bien passés pour moi. J'ai été éliminé en demi-finale à Maurice et dans le 3e tour à Dakhla. Et en venant ici, j'avais vraiment la patate pour retourner en finale et je me suis refait éliminer à cause de petites erreurs. Maintenant, je finis 4e dans l'overoll et ça me motive pour recommencer l'année prochaine.

Sur quels critères êtes-vous jugés lors d'une compétition?

On est toujours quatre athlètes en même temps sur l'eau. L'un se fait directement éliminer, un autre va sans autre au troisième tour et deux passent au repêchage, au second tour. À partir du second tour, ce sont toujours deux qui passent et deux qui se font éliminer. On se fait juger sur l'amplitude, la position du kite, l'exécution du trick (figure), l'atterrissage, la vitesse et, bien sûr, plus les tricks sont spectaculaires, plus on remporte des points. Sur les derniers événements, j'étais trop sur les talons, ce qui m'a freiné.

Les adversaires étaient-ils redoutables?

Le niveau a beaucoup augmenté sur la fin de l'année. Au début, on avait des spots moyens et des conditions très difficiles. Du coup, personne ne faisait des tricks incroyables. Là, avec de meilleures conditions, il y en a deux ou trois qui ont sorti des hits, des runs que personne n'aurait cru possibles avant.

Comment est-ce que tu t'entraînes sur l'année?

Mon année est scindée deux. Durant la saison d'hiver, je fais du ski freeride et en été je voyage pour le kite. Je viens souvent au Brésil. Cette année, j'y ai passé le mois d'août. Ensuite, on suit les compétitions qui sont entrecoupées de semaines de pause. J'ai un coach, le Genevois Fabio Ingrosso qui me pousse tous les jours à dépasser mes limites sur l'eau et un coach physique à Lausanne.

Tu kites en Suisse aussi?

Un peu. J'ai mon homespot qui est le lac d'Uri. Mais le vent est très léger, pas suffisant pour un vrai entrainement de compétition. Sinon, il y a le lac de Silvaplana, mais c'est aussi assez léger donc je m'entraîne plutôt à l'étranger. Mais on peut bien sûr se faire plaisir en Suisse, il y a de bons spots et du bon vent !

As-tu une figure que tu rêve d'exécuter?

Un triple Handel pass. C'est lorsque l'on passe trois fois la barre derrière le dos en un saut. Pour l'instant, je le fais deux fois facilement. Mais j'essaie plutôt d'améliorer les tricks que je connais déjà. C'est plus important que d'en apprendre de nouveaux. C'est la maîtrise qui pèsera dans la compétition.

Quelle image le kitesurf a-t-il en Suisse?

Ce n'est pas très populaire, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a de plus en plus de Suisses qui partent à l'étranger apprendre le kite. Quand j'ai commencé, il y a huit ans, et que j'expliquais ce que je faisais à mes camarades d'école, ils étaient perplexes. Personne ne connaissait! Maintenant, tout le monde voit plus ou moins de quel sport il s'agit. C'est cool de voir que ça se développe. Et d'en faire partie aussi!

Représenter la Suisse dans le monde du kite à l'international, c'est une grande mission.

Oui c'est sûr ! Parfois, je me sens un peu seul. Mais c'est clair qu'être le seul Suisse sur le tour, c'est quelque chose de très spécial.



Laura Juliano, Cumbuco, Brésil