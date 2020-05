«Comme pour chacun d’entre vous, ma vie a retrouvé un semblant de normalité depuis quelques jours. La salle de fitness dans laquelle je m’entraîne habituellement, et qui était fermée durant le confinement, a enfin rouvert. Je peux à nouveau m’y rendre trois ou quatre fois par semaine, en respectant les consignes de sécurité. Pareil pour le gymnase dans lequel je travaille sur des parcours de coordination et d’endurance. Ça fait du bien de retrouver des conditions optimales pour la performance.

»Durant le confinement, j’ai dû improviser une petite salle de gym dans mon garage. Ce n’était pas si mal: à force de tâtonner, j’ai réussi à développer des exercices plutôt concluants. J’ai aussi pas mal profité des grands espaces du canton de Schwytz, où j’habite. Dans l’ensemble, sur ces deux derniers mois, la météo était plutôt bonne, j’imagine que ça a bien aidé une bonne partie des sportifs qui se sont retrouvés dans le même cas que moi.

»Je vais encore m’entraîner une semaine puis ce sera l’heure du grand test à Macolin. Je vais enfin pouvoir mesurer où j’en suis dans ma préparation physique, après deux mois sans la présence physique de mes coaches. À vrai dire, je suis assez optimiste. J’ai eu le temps de m’affûter plus tôt dans la saison qu’à l’accoutumée, puisque je n’ai pas pu prendre de vacances. On va analyser quels sont les secteurs dans lesquels je dois encore travailler, faire le bilan, et planifier le reste de la préparation. Le but est de ne pas être prête trop tôt cet été, car le risque de ressentir un creux avant le début de la saison existe, on en est conscient.

»Avec l’annulation du camp d’été à Ushuaia, tout le calendrier de préparation est chamboulé. On se contentera de s’entraîner sur la neige en Suisse, à Saas Fee et à Zermatt. Ce n’est pas si mal non plus, comme ça je ne serai pas trop longtemps loin de la maison, mais plutôt par bloc de cinq ou six jours. Pour tout vous avouer, j’ai pris goût à toute cette période où j’ai pu passer du temps avec mes proches. J’ai vraiment fait le plein d’énergie positive. J’ai profité de chaque moment pour ne surtout rien regretter lorsqu’il s’agira de repartir sur la route.

»Quand la saison pourra-t-elle débuter? Je ne sais pas, il y a encore beaucoup d’inconnues. Mais en tant qu’athlète, je veux retrouver la course, même si c’est sans public. De toute façon, pour que les pistes puissent être préparées, il faut que les installations et les remontées mécaniques ouvrent leurs portes. Cela ne dépend pas que de la volonté des instances sportives.

»Le moment est venu pour moi de vous saluer une dernière fois, après une année en tant que chroniqueuse. J’ai pris beaucoup de plaisir à partager mon quotidien avec vous, et j’espère que cela vous aura permis de mieux me connaître, depuis l’autre côté de la Sarine. À l’hiver prochain, pour de nouvelles aventures.»

Wendy Holdener

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Patrick Fischer, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.