J'arrive au bout d’un mois de vacances intensives. Pour les skieurs, la période entre mi-avril et mi-mai est la seule qui permette de vraiment déconnecter, et cette année j’en avais vraiment besoin. Surtout après trois saisons où j’ai enchaîné Mondiaux et Jeux olympiques. Je n’étais jamais partie aussi longtemps: un mois en Asie, ça fait un moment que j’en rêvais, et là je me suis dit que je l’avais pour une fois mérité.

L’Asie c’est assez vite imposé comme une destination incontournable. D’abord parce que mon grand frère Steve vit à Hongkong et que je voulais lui rendre visite, ensuite parce que j’ai reçu une invitation de Head Japan pour aller skier au Japon. J’ai donc passé la première semaine à skier dans les Alpes japonaises, et je dois avouer que c’était plutôt dépaysant car j’ai rencontré des athlètes avec une autre approche de la compétition. Ensuite j’ai fait une semaine de vacances balnéaires en Thaïlande qui m’a vraiment permis de recharger mes batteries. C’était aussi l’occasion de nous réunir avec mes deux frères, Kevin et Steve, ce qui n’était plus arrivé depuis très longtemps.

Pour finir, j’ai passé deux semaines en Chine, avec mon copain Nico. C’était la troisième fois seulement que nous passions autant de temps ensemble, qui plus est à bouger de ville en ville presque tous les deux jours, ça a vraiment renforcé nos liens. Je voulais depuis un moment m’imprégner de la culture chinoise que je trouve fascinante, aussi parce que les Jeux olympiques auront lieu à Pékin en 2022. J’ai notamment visité Shanghai, Xi’an ou encore la Grande Muraille.

Ce voyage m’a épuisée, mais dans le bon sens du terme. Nous avons beaucoup bougé, beaucoup marché, il y avait tout le temps des nouveautés à digérer, des décisions à prendre. J’ai l’habitude de voyager durant la saison de ski, mais tout est prévu à l’avance par la fédération, je n’ai pour ainsi dire qu’à penser à mes performances. Là, il fallait tout organiser d’un jour à l’autre, réserver des hôtels, prévoir des plans B en cas de mauvaise météo, c’était intense et enrichissant.

Au début, je dois avouer que je culpabilisais un peu. Sur les réseaux sociaux, je voyais mes concurrentes qui continuaient à s’entraîner alors que moi je voyageais. Ce n’était pas facile de déconnecter. Et puis je me suis dit que j’avais eu le courage de dire stop au bon moment car je sentais que j’en avais vraiment besoin. Parfois il faut mettre ses priorités entre parenthèses pour repartir de plus belle. Je suis certaine que c’était la bonne décision. (nxp)