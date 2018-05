Nino Schurter est toujours le meilleur. Une semaine après sa victoire à Albstadt, le champion olympique a remporté l'épreuve de Coupe du monde de Nove Mesto en battant au sprint le Néo-Zélandais Anton Cooper pour quelques centimètres. Chez les dames, Jolanda Neff a été battue...au sprint.

«Final complètement fou»

Il s'agit du deuxième succès en trois courses de Coupe du monde cette saison pour le Grison de 32 ans qui s'empare du commandement au général. Le podium est complété par le Français Maxime Marotte.

Mais si à Albstadt Schurter avait pu contrôler la course, il a cette fois dû composer avec un Anton Cooper extrêmement pugnace. Tellement que tout s'est joué dans les derniers mètres de course et que le sextuple champion du monde ne doit sa 28e victoire qu'à un bon lancer de vélo sur la ligne à la manière d'une course en ligne. Il s'agit sans conteste d'une des arrivées les plus indécises de l'histoire du VTT.

«Quel final complètement fou, a réagi le Grison. Ce fut le sprint le plus dur que j'ai fait au cours de ma carrière. C'est incroyable de l'emporter de la sorte.» Avec 28 succès, Schurter n'est plus qu'à cinq victoires du record de Julien Absalon en tant que coureur ayant remporté le plus de courses de Coupe du monde.

L'épreuve fut émaillée de plusieurs soucis. Mathias Flückiger, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Néo-Zélandais Samuel Gaze ont tous été victimes soit d'ennuis mécaniques, soit de chutes. Pour rappel, Gaze fut le premier à battre Schurter depuis septembre 2016. C'était il y a deux mois en Afrique du sud. Autre bonne surprise côté suisse, la quatrième place de Lars Forster. Il s'agit du meilleur résultat en Coupe du monde pour le polymécanicien de 24 ans appartenant au team BMC.

Jolanda Neff 2e

Une semaine après sa victoire à Albstadt, Jolanda Neff a dû s'avouer vaincue. Là aussi après un duel épique, la Saint-Galloise s'est inclinée au sprint face à la Danoise Annika Langvad.

Tandis que Neff a manqué son onzième succès en Coupe du monde, Langvad a fêté sa huitième victoire au plus haut niveau. C'est la quatrième fois que la Scandinave s'impose à Nove Mesto. Les deux meilleures vététistes du moment se sont livré un duel passionnant tout au long des cinq tours.

Neff a essayé de forcer la décision dans la dernière descente, mais elle n'est pas parvenue à creuse un écart suffisant. Langvad a pu recoller dans la dernière côte. En vue de l'arrivée, Neff s'est montrée un peu naïve en ralentissant comme dans un vélodrome avant de lancer le sprint. La Danoise n'a pas hésité une seconde et n'a laissé aucune chance à la Suissesse dans l'emballage final. Langvad a fêté son deuxième succès de la saison et prend la tête du classement général de la Coupe du monde.

Le podium dans la Mecque du VTT tchèque a été complété par la Française Pauline Ferrand-Prévot. Alessandra Keller est la deuxième Suissesse avec son 8e rang. (si/nxp)