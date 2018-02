La Chaux-de-Fonds a perdu l'avantage de la glace dès le premier acte du quart de finale des play-off de Swiss League qui l'oppose à Ajoie. Les Jurassiens se sont en effet imposés 5-1 aux Mélèzes dans le... onzième duel de la saison entre les deux «voisins».

Nette domination

Ajoie restait pourtant sur trois défaites consécutives face au HCC, et n'avait battu que trois fois les «Abeilles» depuis le début de cet exercice 2017/2018. Mais ce sont bien les hommes de Gary Sheehan qui ont dominé les débats dimanche, dans une rencontre suivie par plus de 3400 spectateurs. Philip-Michael Devos a signé un triplé et Konstantin Schmid un doublé, alors que La Chaux-de-Fonds a sauvé l'honneur à la 55e pour revenir à 1-4.

Victoire de Rapperswil-Jona

Vainqueur du tour préliminaire, Rapperswil-Jona a en revanche entamé de la meilleur des manières sa série face à l'Academy de Zoug, écrasée 7-0. Dion Knelsen a pu ouvrir la marque après 14'' de jeu seulement. Les Lakers ont ensuite profité de deux supériorités numériques pour prendre trois longueurs d'avance dès la 10e minute. Michael Hügli enfonçait le clou en signant un doublé, inscrivant le 4-0 en infériorité numérique à la 14e.

Matchs mouvementés

Dauphin de Rappi, Langenthal a vécu une après-midi plus mouvementée. La formation de Haute-Argovie s'est inclinée 2-5 face à Viège, qui a inscrit trois buts en moins de douze minutes pour provoquer un changement de gardien à Langenthal. Viège voyait son adversaire revenir à une longueur à la 31e, mais reprenait le large à la 38e grâce à Mark van Guilder. Andy Furrer scellait le score dans la cage vide en fin de partie. Langenthal a par ailleurs perdu son capitaine Stefan Tschannen, sorti sur blessure dès la 3e minute.

L'après-midi fut décidément bien compliquée pour les équipes évoluant à domicile. Olten (3e) s'est ainsi incliné 2-4 face à Thurgovie (6e). Les Soleurois ont ouvert la marque à la 17e, avant d'encaisser quatre buts consécutifs. (si/nxp)