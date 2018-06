Alexander Zverev a eu très chaud au 3e tour à Roland-Garros. Le numéro 3 mondial a dû sauver une balle de match avant d'écarter le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 29), 6-2 3-6 4-6 7-6 (7/3) 7-5.

Déjà vainqueur sur le fil au tour précédent, avec un autre succès en cinq manches contre le Serbe Dusan Lajovic, l'Allemand s'est imposé vendredi après 3h54 d'un combat riche en rebondissements. Dzumhur a servi pour le gain de la partie à 5-4 dans la quatrième manche, puis bénéficié d'une balle de match à 5-4 sur l'engagement de Zverev dans le set décisif. Mais l'Allemand s'en est à chaque fois sorti.

Alexander Zverev saves a match point and defeats Damir Dzumhur in five sets.



Zverev's FIRST grand slam win against a top-50 player at the eighth attempt, and now one win from reaching a slam quarter-final for the first time #RolandGarros