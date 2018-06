L'ancien numéro 1 mondial, tombé au 156e rang mondial onze mois après sa blessure à une hanche, a calibré son retour pour la saison sur gazon et a livré une solide partition mais Nick Kyrgios, 21e au classement ATP et redoutable sur cette surface, a mieux su gérer les moments-clés du match mardi, à deux semaines de Wimbledon. En témoignent le jeu décisif perdu au deuxième set après avoir débreaké plusieurs fois, et surtout le dernier jeu sur lequel il a perdu son service et, donc, le match.

Forcément à court physiquement après une si longue absence, la défaite d'Andy Murray n'est pas une surprise mais avec un tableau plus favorable, l’Écossais aurait pu espérer aller plus loin, ne serait-ce que pour engranger de la confiance.

À 31 ans, il n'avait plus joué en compétition officielle depuis le dernier Wimbledon, en juillet 2017, lorsqu'il a été éliminé en quart de finale et s'est blessé à la hanche. Depuis son opération en janvier dernier, qui l'avait obligé à déclarer forfait pour l'Open d'Australie, Andy Murray a tout fait pour revenir au moment où s'ouvre la saison sur herbe, une surface sur laquelle il a déjà remporté deux fois Wimbledon. Le tournoi du Grand Chelem débutera le 2 juillet. (AFP/nxp)