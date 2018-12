Le dernier match de l’année n’a pas donné lieu à un miracle pour Neuchâtel Xamax FCS, qui passera l’hiver à la dernière place, à quatre points de Grasshopper, barragiste. Young Boys, supérieur en tous points, est venu s’imposer 1-4 sur le synthétique de la Maladière. Le meilleur buteur du championnat Guillaume Hoarau (13 réalisations) s’est offert un joli doublé et montré encore une fois l’écart qui sépare YB du reste du monde. Le cador réunionnais a également été directement impliqué sur le 0-2 en délivrant une remise de la tête parfaite pour Christian Fassnacht.

Alors qu’il avait lui-même déclaré être exténué après la formidable victoire de mercredi face à la Juventus Turin (2-1), «Air France» n’a cependant pas été ménagé par Gerardo Seoane. L’entraîneur d’YB a préféré aligner son meilleur attaquant et se priver une nouvelle fois des services de Jean-Pierre Nsamé, entré à la 67e seulement. «Gerry» Seoane a eu une nouvelle fois raison dans ses choix et le bilan du premier tour est quasiment parfait pour YB, qui a remporté 16 victoires, concédé un nul et subi une seule défaite! Avec dix-neuf points d’avance sur Bâle à la trêve, le titre est déjà quasiment acquis pour les Bernois.

Pas de regrets à avoir

Xamax, de son côté, ne doit pas avoir de regrets sur ce match. Malgré un bon début de partie, et une première période plutôt correcte, les Neuchâtelois n’ont tout simplement pas le niveau pour concurrencer une équipe comme YB. Ils peuvent s’en vouloir sur d’autres parties de ce premier tour, mais pas sur celle-là. Guillaume Hoarau a ouvert le score à la 8e d’une volée parfaite après un bon centre de Djibril Sow. Le défenseur central espagnol Maikel Santana, dont il s’agissait de la première titularisation, n’a pas fait bonne figure sur ce coup, perdant le ballon dans une zone dangereuse. Xamax n’a pas sombré, mais a encaissé le 0-2 à la 28e (centre de Nicolas Moumi Ngamaleu, remise de Guillaume Hoarau, finition de Christian Fassnacht), puis le 0-3 à la 59e de nouveau par l’intermédiaire de l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.

Outre le festival de Guillaume Hoarau, les Bernois se sont créé plusieurs occasions très nettes. Le score aurait ainsi même pu être plus lourd devant un public venu nombreux (7451 spectateurs) pour applaudir les deux équipes, mais surtout les Bernois. Les supporters des «Schwarzgelben» étaient ainsi largement majoritaires visuellement, le secteur visiteurs débordant sur toute la tribune située derrière les buts du côté de l’université. Clairement, les Bernois étaient chez eux ce dimanche après-midi.

Une des seules satisfactions de l’après-midi côté xamaxien a été le nouveau but de Kemal Ademi. Déjà décisif samedi dernier à Saint-Gall (défaite 3-2), le grand attaquant a marqué un but tout en opportunisme ce dimanche (80e, 1-4). Prometteur pour la suite, mais Xamax devra impérativement se renforcer intelligemment cet hiver pour espérer aller chercher la neuvième place, voire mieux.

Neuchâtel Xamax FCS – BSC Young Boys 1898 1-4 (0-2)

Maladière, 7451 spectateurs.

Arbitre M. Hänni.

Buts: 8e Hoarau 0-1, 28e Fassnacht 0-2, 59e Hoarau 0-3, 75e Assalé 0-4, 80e Ademi 1-4.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Sejmenovic, Santana, Kamber; Veloso (67e Ramizi), Di Nardo (67e Corbaz), Pickel (84e Tréand), Doudin; Nuzzolo, Ademi. Entraîneur: Michel Decastel.

Young Boys: von Ballmoos; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Moumi Ngamaleu (67e Aebischer), Sow, Sanogo, Fassnacht (75e Schick); Hoarau (67e Nsamé), Assalé. Entraîneur: Gerardo Seoane.

Notes: Neuchâtel sans Djuric, Karlen, Le Pogam, Milaj, Qela et Xhemajli (blessés), ni Oss (suspendu). YB sans Lotomba, Sulejmani, von Bergen (blessés), ni Lauper (suspendu).

Avertissement: 58e Veloso (jeu dur).

(nxp)