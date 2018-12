Fin décembre tombe en pleine préparation. C’est la période où l’on commence à travailler la vitesse à fond – j’étais à Londres dernièrement avec le groupe de mon nouvel entraîneur Steve Fudge. On ne peut pas se permettre d’être à 99% en compétition. Mais pour être au top au bon moment, il faut aussi savoir s’accorder des moments où l’on souffle, en amont. Pas forcément pour le corps, mais surtout pour la tête, parce qu’on n’est pas des machines. Donc sans trop abuser, on a le droit de profiter un peu des Fêtes quand même.

Moi, c’est surtout sur la nourriture que je me lâche. En temps normal, je n’ai pas de régime hyperspécial, mais je fais attention. En sprint, on ne brûle pas énormément de calories. Donc je tâche surtout de ne pas trop manger d’hydrates de carbone, d’éviter le pain, les pâtes, les bonbons, les chips ou le chocolat. Mon repas de rêve pour le réveillon du 31? Un grand plat de pâtes avec de la crème, quelque chose de gras, de vraiment lourd! On va organiser un repas en Suisse, avec des amis, tranquille. Je sors parfois le 31, mais je trouve qu’il y a trop de monde. Donc je pense qu’on va rester à la maison.

À l’entame d’une nouvelle année, je ne suis pas du genre à prendre telle ou telle résolution. Je suis plutôt de nature à me dire simplement que tout va bien se passer, que je ferai au mieux le moment venu. De toute façon, qui, parmi ceux qui prennent des résolutions, vont vraiment les tenir? Donc voilà. Je ne pense pas qu’un changement d’année puisse nous permettre de réaliser ceci ou cela. Il faut essayer d’atteindre ses objectifs gentiment.

Ma dernière saison était incroyable, mais elle n’était pas parfaite non plus. Ces quatrièmes places sur 100, 200 et 4x100m aux championnats d’Europe de Berlin, avec un peu de recul, quand on pense à la densité du niveau, c’est très positif. Mais c’est très frustrant, aussi. Sur le moment, j’ai un peu vécu ça comme un scénario catastrophe. Je viens de passer la meilleure année de ma vie, je suis descendue en dessous des 11 secondes… Mais j’avoue que c’est l’amertume qui domine, avec ce sentiment qu’il a manqué 0,001% quelque part, sans savoir où. Je n’ai pas eu la sensation de la course parfaite et ça, ça m’embête. Il me reste un arrière-goût que j’ai envie de chasser. Voilà ma motivation pour 2019: mettre en place le petit truc qui m’a manqué à Berlin. Et à partir de là, je ne me fixe aucune limite!

