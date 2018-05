A l’heure où vous lirez ces lignes, il ne me restera plus qu’un match de Bundesliga avec Borussia Mönchengladbach, samedi prochain à Hambourg. Après, j’aurai dix jours de libre avant de retrouver l’équipe nationale, ou du moins les joueurs qui auront terminé leur saison en club. Nous nous reverrons à Feusisberg, avant notre stage de préparation pour le Mondial, à Lugano.

Dix jours de libre, donc, mais pas dix jours de farniente. Ce n’est pas mon style. Je pourrais partir à Iibiza et complètement me vider la tête, mais je préfère rester concentré sur mon grand objectif: le tournoi final de la Coupe du monde en Russie. Je vais donc rentrer en Suisse, et je suis en train d’étudier la possibilité de travailler avec un coach pour me maintenir en forme, en faisant de la force ou de la condition physique. Il est important de garder le rythme. Quand tu coupes tout, ton corps et ton esprit se relâchent inévitablement. Je vais donc éviter de faire une telle coupure. Les vacances, ce sera pour plus tard.

Durant cette période transitoire, je prendrai aussi du temps pour mes sponsors, mes amis et ma famille, partager un barbecue avec eux et faire des choses que je n’ai pas le temps de faire durant la saison. C’est important, parce que dès le moment où je reverrai mes coéquipiers de l’équipe de Suisse, nous passerons plusieurs semaines ensemble sans voir personne d’autre, ou presque.

Je m’en réjouis, vraiment. J’aime ces périodes de préparation, où nous nous retrouvons tous unis vers un même objectif. Une préparation de plusieurs semaines est forcément différente d’un stage de quatre ou cinq jours avant un match, comme cela peut nous arriver pendant l’année. Dans ce dernier cas, tout se fait très vite. Tu travailles, tu prépares ton match, tu joues et tu te dis ciao, tschüss, à la prochaine! Lorsqu’on est réunis plus longtemps, on a vraiment le temps de bien préparer l’événement. On vit ensemble 24 heures sur 24, on mange ensemble, on joue ensemble, on discute forcément davantage, bref: c’est une autre vie.

En plus, nous nous retrouverons à Lugano, comme en 2016 avant l’Euro en France. On avait passé de magnifiques moments, et on avait surtout très bien travaillé. Je me réjouis de retrouver cette euphorie, de sentir le pays derrière nous, l’engouement monter au fur et à mesure que la Coupe du monde approche. Il y a deux ans, c’était juste la classe. J’espère sincèrement qu’il en ira de même cette fois encore. Mais… j’aurai l’occasion de vous en parler dans ma prochaine chronique. Ce sera exactement une semaine avant notre premier match du Mondial contre le Brésil. (nxp)