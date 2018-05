Victoria Azarenka, absente à Roland-Garros l'an passé après avoir donné naissance à son premier enfant, y a manqué son retour lundi en chutant dès son entrée en lice devant l'espoir tchèque Katerina Siniakova, 57e mondiale, 7-5 7-5.

Contre Siniakova, la Bélarusse, aujourd'hui 82e mondiale, a payé ses trop nombreuses fautes directes (38) et s'est inclinée en un peu moins de deux heures. La double lauréate de l'Open d'Australie (2012 et 2013) n'avait plus joué en Grand Chelem depuis Wimbledon l'année dernière. Elle a peu joué depuis, longtemps retenue aux Etats-Unis à cause d'une bataille juridique pour la garde de son fils.

On attendait un deuxième tour alléchant entre Azarenka et la Lettone Jelena Ostapenko, sacrée à la surprise générale il y a un an. Mais après les défaites des deux joueuses, il opposera finalement Siniakova à l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (UKR).

Autorisée à quitter le territoire américain depuis moins d’un mois, l’ex-n1 mondiale Victoria Azarenka perd d’entrée contre Katerina Siniakova (7-5 7-5). Elle n’a plus gagné à Roland depuis trois ans pic.twitter.com/e4tPIzhBfK — Gaétan Scherrer (@GaetanScherrer) 28 mai 2018

Tough loss for Azarenka today, but this is the mentality of a champion right here: pic.twitter.com/cIHCLs2c8D — Jeff Donaldson (@jddtennis) 28 mai 2018

Kvitova passe

La Tchèque Petra Kvitova, l'une des prétendantes au titre à Roland-Garros, a dû s'employer pour écarter la 87e mondiale, la Paraguayenne Veronica Cepede, en trois sets (3-6 6-1 7-5 en 2h07) lundi au premier tour.

La 8e mondiale, lauréate de deux tournois sur terre battue lors de la préparation (Prague, Madrid), affrontera au prochain tour l'Espagnole Lara Arruabarrena (95e) qui a écarté la Hongroise Timea Babos (37e) 7-6 (7/5) 6-3.

Une Petra Kvitova soulagée !



La Tchèque a souffert mais finit par s'imposer en 3 sets contre Veronica Cepede Royg 3-6 6-1 7-5#RG18 pic.twitter.com/ElpGqERd7G — Roland-Garros (@rolandgarros) 28 mai 2018

