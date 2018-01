«Cette victoire est une grande victoire. Je l'attendais, je l'espérais... Elle signifie énormément pour moi.» Belinda Bencic était vraiment aux anges après son succès sur Venus Williams au premier tour de l'Open d'Australie lundi.

«Je suis entrée sur le court sans ressentir la moindre pression, dit-elle. J'étais l'outsider. La clé fut le retour. Je suis parvenue à très bien relancer son service, ce qui n'avait pas été vraiment le cas lors de nos précédents matches. Jouer Venus Williams, qui est toujours aussi impressionnante sur le plan physique, vous pousse à dépasser vos limites.»

Belinda Bencic est également revenue sur la Hopman Cup et tout ce qu'a pu lui apporter lors de cette semaine victorieuse à Perth Roger Federer, dont les parents étaient venus dans son box l'encourager face à l'Américaine. «J'ai beaucoup appris de lui, sur le court et en dehors. Roger me conseille, m'aide, explique-t-elle. Je l'ai vu juste après mon match. Il était vraiment ravi de ma victoire.»

#AusOpen @BelindaBencic oh her "coach" @rogerfederer :"Before the match Roger told me to stay point for point focused, to enjoy it. Not to be worried about the sun. Today was raining, but normally the sun is right in your eyes in that time. He has experience on that court!"