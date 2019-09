Il n’aura échappé à personne que Belinda Bencic a traversé son match contre Donna Vekic (7-6 6-4) dans un état d’agacement avancé, comme elle le reconnaît volontiers: «Je suis tout le contraire de Rog’ (Federer), qui peut passer de la rigolade à la concentration en deux secondes. Moi, je suis toujours nerveuse, superstitieuse et électrique.»

Elle en rit de bon cœur, et l’explique avec sérieux: «Je pense que parfois, j’ai besoin de cette frustration. J’ai l’impression qu’en explosant, le négatif sort. Je me sens soulagée. Après, je commence à mieux jouer, je suis plus impliquée. J’essaie toujours de rester calme et de maîtriser mes émotions mais le fait d’être en colère, parfois, m’aide à devenir meilleure. J’aime. Et je n’ai aucune peine à retrouver ma concentration par la suite.»

La victoire finale vient tout apaiser, dans une puissante décharge d’adrénaline. Pour Belinda Bencic, c’en est presque addictif. «Qui n’aimerait pas? C’est une sensation inégalable. Après une défaite, bien sûr, ça peut devenir la pire. Mais je ne connais rien de plus grisant au monde que de gagner un match. Plus que tout, j’aime la compétition, cette sensation indescriptible que l’on ressent après avoir concrétisé une balle de match, juste après…»