L'Open d'Australie débute de la plus belle des manières pour les couleurs suisses! Belinda Bencic a battu Venus Williams dans le choc du premier tour cette nuit.

78e joueuse mondiale, la Saint-Galloise s'est imposée 6-3 7-5 devant l'Américaine contre laquelle elle n'avait pas encore ravi un seul set en quatre rencontres avant ces retrouvailles sur la Rod Laver Arena. Inventive et guerrière, Belinda Bencic a validé avec cette victoire sur la no 5 mondiale et finaliste sortante son retour au premier plan.

When you become an adopted member of the family...@BelindaBencic had some special members of the Federer Family in her player box today.#AusOpen pic.twitter.com/B8mpgm2dsZ — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2018

Ce premier tour s'est joué très certainement au huitième jeu du premier set. A 4-3 sur son service, Belinda Bencic a, en effet, écarté cinq balles de break dont trois consécutives dans un jeu interrompu de longues minutes en raison de la pluie qui a contraint les organisateurs à fermer le toit. Et dans les conditions de l'indoor, le jeu offensif de Belinda Bencic a merveilleusement payé.

Après être passée à deux points de la victoire à 5-4 au second set, Belinda Bencic a conclu en beauté. A 6-5 à la relance, elle gagnait les quatre derniers points de la partie. Sur la balle de match, son coup droit imparable devait laisser une Venus Williams désarmée devant tant de brio à des kilomètres de la balle.

First victory over Venus in four attempts is worth a celebration like this!@BelindaBencic = Swiss Miss 2.0#AusOpen pic.twitter.com/E96Nxi8DNp — #AusOpen (@AustralianOpen) 15 janvier 2018

Venus, 37 ans, était la seule à représenter sa famille à Melbourne en l'absence de sa cadette Serena, qui a différé son retour à la compétition après avoir donné naissance à une fille. L'an passé, Serena avait battu Venus en finale (et Bencic au premier tour!). C'est la première fois depuis 20 ans que la famille Williams est absente du deuxième tour en Australie.

this the first Australian Open since *1997* that does not have either Serena Williams or Venus Williams in the second round



1997 was 21 years ago, folks — Ricky Dimon (@Dimonator) 15 janvier 2018

«Quand j'étais petite et que je regardais la télé, je n'imaginais pas qu'un jour je jouerai contre elle», a expliqué la gagnante au public de la Rod Laver Arena. Belinda Bencic avait préparé sa saison en remportant la Hopman Cup, une épreuve mixte, aux côtés de Roger Federer.

Ce seizième succès de rang dans un tournoi officiel ouvre joliment le tableau de la Saint-Galloise qui affrontera au deuxième tour la Thaïlandaise Luksika Kumkhum (WTA 124). Il n'est vraiment pas absurde de miser sur la Suissesse dans cet Open d'Australie.

