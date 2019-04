Berne s’est rapidement retrouvé avec une double supériorité numérique en sa faveur (4e). Une astucieuse déviation de Tristan Scherwey a permis aux Ours de prendre l’avantage (6e, 1-0). Le match tournait à la 11e. A la suite d’un puck perdu par Earl en zone offensive, ce même Scherwey est parti en contre-attaque. Après avoir perdu l’équilibre, il s’est heurté à Jonas Hiller. Dans un filet désert, Gregory Sciaroni a inscrit le 2-0. Le gardien de Bienne a momentanément dû quitter ses coéquipiers, visiblement blessé à l’épaule.

Trois minutes plus tard, Ramon Untersander profitait d’un nouveau power-play pour inscrire le 3-0 face au remplaçant, Dennis Saikkonen. Le but de Marco Maurer (20e, 3-1) a entretenu un petit espoir. Le retour de Jonas Hiller devant le but Seelandais pour la période intermédiaire n’a rien changé. Dès la 21e, Justin Krueger a vu son tir être dévié par Thomas Rüfenacht pour inscrire le 4-1 qui a mis à l’abri les Bernois. Alors que plus rien ne s’est passé ensuite, Scherwey a marqué le 5-1 dans la cage vide (56e).

Dès jeudi, le SCB défiera donc Zoug pour une finale entre les deux meilleures équipes de la saison régulière. La formation de Suisse centrale, qui a passé les tours sans encombre (Lugano, 4-0; Lausanne 4-1) ne partira pas avec l’avantage de la glace puisque l’acte I aura lieu dans la capitale. La fraîcheur, par contre, sera du côté des la formation entraînée par Dan Tangnes.

Berne - Bienne 5-1 (3-1 1-0 1-0)

PostFinance Arena, 17031 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Stricker; Wüst et Kovacs.

Buts: 6e Scherwey (Untersander, Arcobello/5 c 4) 1-0. 11e Sciaroni (Scherwey) 2-0. 14e Untersander (Ebbett/5 c 4) 3-0. 20e Maurer (Salmela, Pedretti) 3-1. 21e Rüfenacht (Krueger) 4-1. 56e Scherwey 5-1 (cage vide).

Berne: Genoni; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Untersander, Gerber; Marti; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Bieber, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Grassi, Brügger, Berger; Kämpf. Entraîneur: Jalonen.

Bienne: Hiller (11e Saikkonen, 21e Hiller); Maurer, Salmela; Kreis, Moser; Forster, Fey; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Diem, Künzle; Brunner, Fuchs, Earl; Pedretti, Neuenschwander, Lüthi; Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Berne sans Andersson, Kamerzin, Haas (blessés) ni Boychuk (étranger surnuméraire). Bienne sans Egli, Paupe (blessés), Petschenig, Schmutz (surnuméraires) ni Kärki (étranger surnuméraire). Coach challenge infructueux du HC Bienne (21e) qui perd ainsi son droit au temps-mort. Bienne sans gardien de 54’38’’ à 55’47’’.

Pénalités: 0 x 2’ contre Berne; 5 x 2’ contre Bienne.

(nxp)