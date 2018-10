Le CP Berne a tenu tête aux New Jersey Devils lundi soir dans la capitale (défaite 2-3 après prolongation). Les hommes de Kari Jalonen, menés au score dès la 6e minute de jeu suite à un tir du capitaine Andy Greene, ont réagi dès le début de la deuxième période. Le capitaine Simon Moser, servi par Mark Arcobello, s’y est repris à deux fois avant de tromper le gardien des Devils Keith Kinkaid (21e, 1-1).

L’équipe des deux Suisses Nico Hischier (19 ans) et Mirco Mueller (23 ans) a repris l’avantage peu après la mi-match grâce à un tir direct imparable du défenseur Ben Lovejoy (33e, 1-2). Mais Mark Arcobello a réussi à arracher la prolongation à moins deux minutes du coup de sirène final (58e, 2-2).

Si les Devils ont eu davantage d’emprise sur le jeu, les Bernois se sont ménagé leurs meilleures occasions grâce au duo Gaëtan Haas/Tristan Scherwey. Les deux internationaux helvétiques ont été les plus en vue dans le camp bernois et auraient même pu faire la différence durant la prolongation. Taylor Hall, MVP de la dernière saison de NHL, a finalement donné la victoire aux Devils à trois contre trois (64e, 2-3, vidéo ci-dessous).

