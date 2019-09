Après une belle entrée en matière vendredi soir, tant Bienne que les Aigles avaient à cœur de signer un premier week-end plein. Genève-Servette a longtemps cru qu’il réussirait le départ parfait dans cette saison 2019-2020. Après 40 minutes, les Genevois faisaient encore la course en tête avant un terrible coup d’accélérateur des visiteurs.

GE Servette a pourtant bien négocié son début de match. C’est en supériorité numérique que les Aigles ont ouvert la marque sur une action marquée de la classe de Deniss Smirnovs (quelle passe) et l’habileté de Tommy Wingels (quelle reprise directe).

Baisse de régime

Les situations spéciales ont été une fois encore décisive puisque c’est également avec un homme de plus que Yannick Rathgeb, de retour en Suisse après une tentative en Amérique du Nord infructueuse, a rappelé qu’il possédait une des meilleurs tirs de la ligue. Cette égalisation n’allait pas couper l’élan des Aigles qui prenaient une nouvelle longueur d’avance. Une fois encore en supériorité numérique grâce à l’opportunisme de Fehr.

Le tiers médian a coïncidé avec une première baisse de régime de Genève-Servette, dominé par un HC Bienne porté par un Tony Rajala en feu en ce début de saison. Il a fallu un tout bon Robert Mayer pour que les Genevois conservent leur avantage.

Un avantage qui a volé en éclat une une minute. Par Rajala juste après une pénalité purgée par Marco Maurer. Puis c’est Luca Cunti qui enfonçait le clou en enrhumant Roger Karrer et en décochant un tir masqué et soudain imparable.

GE Servette - Bienne 2-4 (2-1 0-0 0-3)

Les Vernets, 5331 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig; Kovacs et Wolf.

Buts: 9e Wingels (Smirnovs/5 c 4) 1-0. 12e Rathgeb (Pouliot, Tschantré/5 c 4) 1-1. 19e Fehr (Wingels/5 c 4) 2-1. 48e Rajala (Schneider, Salmela) 2-2. 49e Cunti (Ulmer Kreis) 2-3. 60e Rajala (5c6, but vide).

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Mercier; Le Coultre; Wingels, Smirnovs, Winnik; Wick, Fehr, Maillard; Douay, Kast, Bozon; Fritsche, Berthon, Miranda; Simek. Entraîneur: Emond.

Bienne: Paupe; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schneider, Cunti, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Lüthi; Karaffa, Tanner, Wuest. Entraîneur: Emond.

Notes: GE Servette sans Antonietti ni Richard (blessés), Rod (suspendu), Guebey, Charlin, A.Riat ni Smons (prêté à Sierre). Bienne sans D.Riat (camp de Washington), Kohler, Fuchs, Gustafsson, Hügli ni Brunner (blessés).

Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 6 x 2’ contre Bienne. .