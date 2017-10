Toro Rosso doit remplacer le jeune Français Pierre Gasly, retenu par Honda pour la dernière course de la saison en Super Formula au Japon, où il peut obtenir le titre. Le Russe Daniil Kvyat sera de retour dans le team italien, mais ce dernier doit trouver un pilote pour l'autre de ses monoplaces puisque Carlos Sainz a été transféré prématurément chez Renault, où il remplacera Jolyon Palmer dès Austin.

Selon le magazine britannique Autosport, le favori serait le Néo-Zélandais Brendon Hartley (27 ans), vainqueur cette année des 24 Heures du Mans en endurance avec Porsche. Hartley a été pilote de test pour Toro Rosso en 2009. Il serait aussi en pourparlers avec l'écurie Chip Ganassi pour rouler en IndyCar la saison prochaine.

Quant à Buemi, il présente l'avantage d'avoir un passé plus conséquent en formule 1. Le Vaudois a disputé 55 Grands Prix pour Toro Rosso entre 2009 et 2011, avec deux 7e places comme meilleur résultat (Australie et Brésil 2009). Buemi a ensuite étoffé son palmarès avec des succès en formule E - un titre de champion et 12 victoires - et en endurance (WEC), avec là aussi un titre mondial. (si/nxp)