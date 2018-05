La route est encore longue pour Belinda Bencic! Éliminée au deuxième tour de Roland-Garros, la Saint-Galloise est bien loin d'évoluer dans le registre qui lui avait permis de figurer dans le top 10.

Dernière Suissesse en lice à Paris, Belinda Bencic (WTA 71) s'est inclinée 6-2 6-4 devant Magdalena Rybarikova (WTA 18). Face au jeu un brin atypique de la Slovaque, Belinda Bencic fut trop irrégulière pour mériter un meilleur sort.

Incapable d'emballer vraiment la partie, la Saint-Galloise a creusé sa propre tombe avec son manque flagrant de rigueur dans l'échange. Elle devait ainsi commettre 42 erreurs directes au total, la dernière avec un revers trop long sur la sixième balle de match.

Juste physiquement

Victime d'une facture de fatigue au pied en mars dernier après avoir été opérée du poignet l'an dernier, Belinda Bencic accuse, par ailleurs, un déficit certain sur le plan physique. On a le sentiment qu'elle avait encore dans les jambes son premier tour remporté devant l'Italienne Deborah Chiesa dans une rencontre au cours de laquelle elle avait écarté cinq balles de match.

Il est évident qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure de tenir le choc face aux meilleures. Elle doit ainsi se bâtir au plus vite un nouveau physique pour retrouver son rang. Elle aura l'occasion de le faire lors de la saison sur gazon, une surface sur laquelle elle avait conquis le premier titre de sa carrière il y a trois ans à Eastbourne.

Belinda thanking and saluting the crowd. I am just happy to see her back playing. ???? pic.twitter.com/AGnWPl2Te4