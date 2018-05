L'ancien défenseur de Manchester United et international anglais Rio Ferdinand a déclaré jeudi qu'il était «déçu» que la Fédération britannique de boxe anglaise lui ait refusé une licence professionnelle.

«M'étant entraîné quatre à cinq fois par semaine depuis que j'ai annoncé ma volonté d'obtenir une licence de boxe professionnelle et de monter sur le ring, c'est le cœur lourd que je raccroche les gants», a publié l'ancien défenseur central de 39 ans sur Facebook. «Dire que je suis déçu par cette décision est un euphémisme», a souligné le sextuple champion de Premier League et vainqueur de la Ligue des champions.

«J'ai toujours eu un respect absolu pour ce sport et je n'ai jamais sous-estimé à quel point ce serait difficile. Je voulais montrer aux gens que c'est bien d'avoir un but et de tout donner pour l'atteindre. C'est important de tout aborder avec l'envie de réussir et de tout donner, mais parfois les choses se dressent contre vous», a expliqué celui qui est aussi consultant pour la télévision britannique.

Rio Ferdinand était entraîné par l'ancien champion WBC des super-moyens Richie Woodhall dans le cadre d'un défi parrainé par l'entreprise de paris Betfair. (afp/nxp)