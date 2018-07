Chaque année c'est la même rengaine. Le 1er juillet est une journée marquée d'une pierre blanche pour tous les passionné(e)s de basket et plus particulièrement de NBA. Depuis cette nuit - celle de samedi à dimanche -, les agents libres les plus convoités des Etats-Unis ont la possibilité de choisir leur futur destination. Et certains n'ont pas tardé à annoncer leur décision.

C'est le cas de Paul George. L'ex-joueur d'Indiana était attendu du côté de Los Angeles - il est né là-bas - où les Lakers lui faisait les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais l'ailier a privilégié la continuité à Oklahoma City, un an après son arrivée. Lors d'une soirée mise sur pied par la star de la franchise Russell Westbrook, Paul George a fièrement lancé: «Je suis ici pour rester». Selon «ESPN», il va signer un nouveau contrat de 4 ans (3+1) avec OKC pour la bagatelle de 137 millions de dollars.

From the man himself: “I’m here to stay.”



(per @GabeIkard) pic.twitter.com/cAeZl4lkE0 — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 juillet 2018

Russell Westbrook left a family vacation in Hawaii this morning to fly eight hours to Oklahoma City today to host this party, by the way. — Royce Young (@royceyoung) 1 juillet 2018

Du côté des Rockets - l'équipe du Genevois Clint Capela -, il y a aussi eu du mouvement. Fortement pressentie, la resignature de Chris Paul a été actée. Le meneur de jeu a prolongé son bail à Houston jusqu'en 2023 et touchera 160 millions de dollars sur quatre ans. La nuit aurait été parfaite pour la franchise texane si elle n'avait toutefois pas perdu un élément clé de son effectif: Trevor Ariza, prépondérant dans le brillant parcours en play-off cette année, a cédé aux sirènes de l'argent - on parle de 15 millions sur un an. Il évoluera désormais avec les Suns de Phoenix.

Rockets front office will meet with restricted free agent center Clint Capela and his Wasserman Media Group agents on Sunday in Los Angeles, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 juillet 2018

En attendant la décision de LeBron James, lui aussi agent libre après avoir renoncé à sa dernière année de contrat avec Cleveland, ou celle du double meilleur défenseur de la Ligue Kawhi Leonard, en partance des Spurs, Kevin Durant s'est lui engagé à resigner pour deux ans avec le double champion en titre, les Golden State Warriors. Autre gros poisson sur le marché, DeMarcus Cousins va lui écouter les offres des Pelicans et des Lakers, toujours selon ESPN.

