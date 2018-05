Camille Rast et Loris Rouiller ont été désignés meilleurs espoirs romands 2017 par l'Aide Sportive Suisse. La skieuse valaisanne et le cycliste vaudois ont reçu 6000 francs chacun lors d'une cérémonie organisée vendredi soir au musée olympique de Lausanne. Tous deux ont été récompensés à l'issue d'un vote regroupant des journalistes, un jury de spécialistes et le public.

Camille Rast (18 ans) a été préférée à la golfeuse genevoise Albane Valenzuela et à la spécialiste vaudoise d'escalade sportive Sofya Yokoyama. Sa victoire permet au ski alpin de conserver sa mainmise, sachant que la Valaisanne a succédé au palmarès à deux de ses coéquipières, Mélanie Meillard (sacrée pour l'année 2016) et Charlotte Chable (2015).

En 2017, la skieuse de Vétroz s'est notamment illustrée en devenant championne du monde juniors de slalom à Are en Suède. Début 2017 toujours, elle a fêté son premier top 10 en Coupe du monde, avec une 9e place en géant à Kronplatz en Italie. Considérée comme l'un des plus sûrs espoirs du ski alpin helvétique, Camille Rast reste toutefois sur un hiver 2017/2018 compliqué. La faute à une mononucléose qui l'a contrainte à réduire son entraînement, et même à mettre un terme prématuré à sa saison.

Un million pour la relève

Chez les messieurs, Loris Rouiller (18 ans) a été récompensé pour ses prouesses en cyclo-cross. Discipline dans laquelle il a été champion d'Europe juniors l'an dernier à Tabor en République tchèque, mais aussi 4e aux championnats du monde.

Pour le titre de meilleur espoir romand 2017, le coureur de Belmont était en compétition avec le Neuchâtelois Bryan Balsiger (hippisme) et le Valaisan Robin Briguet (ski freestyle). Il succède au palmarès au spécialiste du plongeon Jonathan Suckow.

Les prix des meilleurs espoirs romands ont été attribués vendredi pour la 18e fois par la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, en présence de quelque 170 invités, dont de nombreuses vedettes du sport romand. La société du Sport-Toto a profité de la manifestation pour remettre à l'Aide sportive un chèque d'un million de francs destiné à soutenir le sport en Suisse.

