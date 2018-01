Houston a bouclé une des meilleures premières parties de saison de son histoire (30 victoires, 11 défaites) après son succès 112-95 à Phoenix vendredi.

Clint Capela s'est montré une nouvelle fois excellent, alors que, dans le même temps, Thabo Sefolosha (Utah Jazz) sortait sur blessure dans son match - perdu par son équipe - contre Charlotte.

Les Houston Rockets parviennent tant bien que mal à composer sans leur vedette James Harden, sur la touche pour blessure pour la sixième fois de suite. Pas moins de six joueurs ont inscrit douze points et plus vendredi, dont une nouvelle fois Capela, auteur de statistiques impressionnantes: 17 points, 16 rebonds, 3 assists, 2 ballons volés, 1 bloc, pour un différentiel de 22 et 35' de temps de jeu. N'en jetez plus! Les double-double (deux statistiques à deux chiffres) sont devenues la norme pour le Genevois.

Deuxièmes de la Conférence Ouest derrière Golden State, les Rockets signent cette année le quatrième meilleur bilan à mi-parcours de leur histoire.

Une blessure pour Sefolosha

Dixième de cette même Conférence, l'Utaz Jazz a bien plus de peine. La franchise de Sefolosha s'est inclinée 99-88 à l'extérieur contre les Charlotte Hornets. Le Vaudois, de retour dans le cinq de base, était parti pour réussir un très bon match.

Il a dû quitter le terrain en seconde période, victime apparemment d'une entorse à un genou. La gravité de sa blessure n'était pas connue. Avant de rejoindre les vestiaires, Sefolosha avait eu le temps de marquer 7 points et de capter 4 rebonds. (ats/nxp)