Le chef de la police de Milwaukee a présenté mercredi ses excuses à un joueur de l'équipe locale de basket NBA, Sterling Brown, après son arrestation musclée en janvier dernier pour une infraction de stationnement.

«Des agents de la police locale se sont comportés de façon inappropriée et ils ont reçu dernièrement une sanction disciplinaire», a indiqué Alfonso Morales lors d'une conférence de presse, sans préciser la nature de cette sanction. «Je suis désolé que cet incident ait pris de telles proportions», a-t-il ajouté.

A 7 pour l'arrêter

La vidéo de l'arrestation, filmée par la mini-caméra portée par l'un des agents et rendue public par la police de Milwaukee, montre le véhicule de Sterling Brown garé en partie sur une place réservée aux handicapés sur le parking d'une pharmacie-quincaillerie.

Un agent de police explique au joueur (1,98 m, 104 kg) qu'il attend des instructions pour «savoir s'il doit lui donner une contravention». Il est alors rejoint par six de ses collègues, dont l'un demande à Brown de sortir ses mains de ses poches. Devant son refus, les policiers le mettent à terre, l'étourdissent avec un pistolet à impulsion électrique et lui passent les menottes.

«Acte de racisme»

Brown, 23 ans, a indiqué dans un communiqué qu'il avait été victime «d'un acte de racisme visant une communauté minoritaire». «Ce que j'ai vécu en janvier n'aurait jamais dû se passer (...) Des choses similaires et même pire se passent tous les jours au sein de la population noire», a-t-il regretté en citant les exemples de bavures policières visant des noirs, comme Dontre Hamilton à Milwaukee, Laquan McDonald à Chicago, Stephon Clark à Sacramento et Eric Garner à New York.

Brown qui a disputé 54 matches pour sa première saison en NBA, a indiqué qu'il allait porter plainte contre la police de Milwaukee. «La violence et l'intimidation dont a été victime Sterling sont honteuses et inadmissibles, il a notre soutien total», a indiqué de son côté son équipe, les Milwaukee Bucks.

