La fin de saison du Servette FC tourne à la farce. L'équipe au plus grand budget de la Challenge League s'est inclinée 1-0 à la Praille devant Vaduz pour figurer à la quatrième place du classement.

La formation du président Didier Fischer, dont on attend des actes forts ces prochains jours, a été cueillie sur un raid solitaire de Mohamed Coulibaly à la 63e minute. Le joueur sénégalais a abusé une défense dont la lenteur et la naïveté furent celles d'une équipe de vétérans plus 40. Quoique... (si/nxp)