L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé lundi avoir blanchi Chris Froome en clôturant la procédure concernant le contrôle antidopage anormal subi en septembre 2017 sur la Vuelta par le Britannique.

Sur la base des conclusions de l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui a admis le 28 juin que le taux excessif de salbutamol (anti-asthmatique) ne constituait pas un contrôle positif, l'UCI a «décidé de clore la procédure» envers Chris Froome, a annoncé l'instance du cyclisme.

«L'Union Cycliste Internationale (UCI) confirme que la procédure antidopage engagée contre M. Christopher Froome a désormais été clôturée», a-t-elle ajouté.

«Je suis ravi d'avoir été blanchi par l'UCI», a immédiatement réagi le quadruple vainqueur du Tour. Sur son compte Twitter, le cyclise britannique a souligné à quel point il était «reconnaissant et soulagé de finalement laisser ce chapitre» derrière lui. «Ces neuf mois ont été très émotionnels, a-t-il poursuivi. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi durant cette période.»

Une position renforcée

Néanmoins, le Britannique n'est pas encore assuré de prendre le départ de la Grande Boucle. L'organisateur du Tour de France, ASO, a interdit au coureur de l'équipe Sky de s'aligner au départ, une décision révélée dimanche. Mais le Britannique a fait appel devant la Chambre arbitrale du sport, qui siège au comité olympique français et examinera le dossier mardi, pour une décision attendue mercredi.

Avec le classement de la procédure antidopage, la position de Froome semble désormais renforcée face à ASO.

Froome avait été contrôlé le 7 septembre 2017 sur la Vuelta avec du salbutamol à une concentration deux fois supérieure à la limite autorisée de 1000 ng/ml.

«Le 28 juin 2018, l'AMA a informé l'UCI qu'elle acceptait, sur la base de son analyse des faits spécifiques de l'affaire, que les résultats de l'échantillon de M. Froome ne constituent pas un résultat analytique anormal», explique l'UCI dans son communiqué. «Sachant que l'AMA dispose des meilleures informations sur le régime du salbutamol qu'elle a mis en place, l'UCI a décidé, sur la base de la position de l'AMA, de clore la procédure contre M. Froome», ajoute l'instance.

