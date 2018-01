Roger Federer (no 2) est à une victoire d'un 20e titre du Grand Chelem. Le Bâlois de 36 ans s'est hissé pour la... 30e fois en finale d'un tournoi majeur en profitant de l'abandon du jeune Sud-Coréen Chung Hyeon (ATP 58), qui souffrait d'ampoules, dans la deuxième demi-finale de l'Open d'Australie.

Victime d'ampoules au pied gauche, Chung Hyeon a jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-1 5-2 30/30 sur son engagement. «Je suis incroyablement heureux de me retrouver en finale. Mais ce n'est pas de cette manière que j'aurais voulu me qualifier», a expliqué Roger Federer sur le court au micro de Jim Courier. «Ça avait l'air normal au premier set. Mais peut-être étais-je trop concentré sur mon propre jeu. J'ai en revanche senti dans le deuxième set qu'il était plus lent, qu'il avait du mal avec ses ampoules», a-t-il poursuivi.

C’est tout de même curieux d’avoir autant d’ampoules et de tirer la prise... #Chung @rogerfederer @AustralianOpen — Daniel Visentini (@DanielVisentini) 26 janvier 2018

«Je sais à quel point dur c'est dur de s'imposer en Grand Chelem», a encore expliqué Roger Federer, qui avait mis fin à une disette de quatre ans et demi dans les tournois majeurs en triomphant l'an dernier à Melbourne. «Je n'avais pas perdu espoir, mais quand j'étais revenu l'an dernier (réd: après sa pause forcée de six mois), j'espérais simplement pouvoir remporter un titre majeur de plus. Là, il me manque un succès pour en gagner un troisième en l'espace d'un an.»

Federer: "I knew he had problems with his feet, he's been limping in the locker room for the last few days." #AusOpen — Svenja Mastroberardi (@svenja_mastro) 26 janvier 2018

Rendez-vous dimanche

Quintuple vainqueur du tournoi, Roger Federer a donc une nouvelle fois rendez-vous avec l'histoire. Il retrouvera dimanche au stade ultime de la compétition (dès 9h30 en Suisse) le Croate Marin Cilic (no 6). Il mène 8-1 dans son face-à-face avec le vainqueur de l'US Open 2014, qu'il avait notamment battu l'été dernier en finale sur le gazon de Wimbledon. Il abordera cette finale en totale confiance, en ayant qui plus est pu s'économiser vendredi.

Marin Cilic (29 ans) a des raisons d'y croire. C'est ainsi dans le cadre d'un «Major» que le géant de 1m98 a décroché son unique succès face au maître, en demi-finale de l'US Open 2014 justement, alors que le titre semblait là aussi promis à Roger Federer. Et le Croate veut effacer de sa mémoire le triste souvenir de la dernière finale de Wimbledon, dans laquelle il n'avait pas pu défendre véritablement ses chances en raison d'ampoules et d'une blessure aux adducteurs.

L'itw d'après-match a comblé les spectateurs frustrés. Fed a révélé avoir échangé quelques balles en vacances - aux Maldives - avec Cilic. Dingue — Eric Salliot (@ericsalliot) 26 janvier 2018

«J'espère que Marin sera en pleine possession de ses moyens», a d'ailleurs lâché Roger Federer après une demi-finale qu'il avait entamée de manière idéale en prenant son adversaire d'entrée à la gorge. Le Bâlois atteint par ailleurs pour la sixième fois une finale de Grand Chelem sans avoir lâché le moindre set dans ses six premiers matches. Il a conquis le titre à trois reprises lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation: en 2006 à Wimbledon, en 2007 à Melbourne, et l'an passé à Wimbledon.

Roger Federer vs Jim Courier va durer plus longtemps que Roger Federer vs Hyeon Chung #AusOpen — Maxime Dupuis (@maximedupuis) 26 janvier 2018

(ats/nxp)