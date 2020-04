Les moments comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement sont rares. D’un côté, nous sommes face à une crise majeure et on ne le répétera jamais assez: il est capital de suivre les recommandations des autorités. Que ce soit aux États-Unis pour moi ou en Suisse pour vous, les règles élémentaires de sécurité doivent être appliquées scrupuleusement. Se laver les mains et réduire les interactions sociales sont des petites gestes qui peuvent avoir un grand impact pour nous protéger, nous, mais aussi nos proches. Il ne faut pas les prendre à la légère.

Cette période où le temps s’arrête est également une opportunité. Du moins si l’on décide que cela peut en être une. C’est une chance de se poser et de faire le point sur sa vie. C’est du moins ainsi que j’ai décidé d’utiliser ce temps à ma disposition. J’essaie de commencer à penser à la suite. À l’après-carrière. Je n’ai certes que 26 ans, mais il n’est jamais trop tôt pour essayer de préparer le futur. Et ce, sur plusieurs aspects.

Depuis un mois, j’essaie de m’intéresser à plusieurs aspects qui ne m’étaient pas familiers auparavant. La Bourse, l’immobilier. Ce sont autant de domaines que j’essaie d’approfondir durant le temps qui est désormais à notre disposition. Je parle beaucoup avec mon coach de ces sujets. C’est un moyen comme un autre de passer le temps intelligemment.

Dans une carrière de sportif, ces moments de calme même relatif sont assez rares. Nous sommes continuellement dans une agitation. Matches, entraînements, récupération et à nouveau matches et entraînements. Alors j’essaie de le voir comme quelque chose de positif. Comme l’occasion de penser à autre chose. Penser à moi et à ce que j’aimerais. Actuellement, je me dis que je souhaiterais en profiter pour apprendre l’italien. Je n’ai pas encore eu l’opportunité jusqu’ici de découvrir cette langue. J’ai juste fait une vidéo de prévention contre le coronavirus en récitant un texte en italien. C’était la première fois que je m’y essayais.

Finalement, peu importe ce que ce confinement peut nous apporter, je me dis qu’il est nécessaire d’essayer d’utiliser intelligemment ce temps à disposition. En espérant que cette période si particulière passe tout de même assez vite.

Prenez soin de vous. Et lavez-vous les mains le plus souvent possible.

Clint Capela

