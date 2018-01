On peut commettre quinze doubles fautes en quatre sets et gagner tout de même: telle fut la bonne fortune de Grigor Dimitrov vendredi à Melbourne. No 3 mondial, le Bulgare s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie à la faveur de son succès 6-3 4-6 6-4 6-4 devant Andrey Rublev (no 30).

Grigor Dimitrov a eu la «chance» d'affronter un adversaire presque aussi fébrile que lui. Andrey Rublev a, en effet, commis 13 doubles fautes. Le Russe a surtout craqué nerveusement au troisième set. ll a mené 4-2 avant de perdre quatre jeux d'affilée et permettre au vainqueur du Masters de reprendre les commandes de la partie.

Déjà accroché au deuxième tour par le qualifié américain Mackenzie McDonald (ATP 186), le Bulgare aura tout intérêt à élever le niveau de son jeu pour aller aussi loin dans ce tournoi que l'an dernier où il avait été demi-finaliste face à Rafael Nadal.

Au prochain tour, Grigor Dimitrov affrontera le vainqueur de la rencontre qui doit opposer Nick Kyrgios à Jo-Wilfried Tsonga dès 9 heures ce matin. (ats/nxp)