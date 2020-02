Les considérations face à la situation du coronavirus en Suisse concernent également le monde du sport. Et notamment celui du hockey sur glace. Tous les clubs de National League et de Swiss League ont en effet reçu un mail émanant de Swiss Ice Hockey, mardi. Un courriel que nous nous sommes procurés et dans lequel la Ligue appelle à «l'objectivité», à «la préparation», sans tomber dans «l'activisme excessif» ou «l'alarmisme».

La direction de la Ligue annonce en outre avoir notamment mandaté son comité médical afin «d'examiner la situation actuelle, en consultation avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)», et «de présenter des recommandations relatives au comportement à adopter par les joueurs, les supporters, etc...» Preuve qu'elle prend la problématique très au sérieux, elle a également déjà identifié quatre scénarios principaux potentiels, que voici:

1. Annulation de manifestations ou exigences imposées par les autorités:

Solution possible: match à huis clos, modification du lieu du match.

2. Cas de coronavirus au sein d’une équipe > Quarantaine pour toute l’équipe:

Solution possible: situation fondamentalement difficile, les matches de l’équipe concernée ne pouvant être joués sur une période prolongée (deux semaines au moins) > Tout le calendrier des matches en serait affecté (play-off, play-out).

3. Interdiction de voyager depuis/vers certaines régions

Solution possible: situation fondamentalement difficile, des matches devraient être repoussés > Tout le calendrier des matchs en serait affecté (play-off, play-out).

4. Défection de personnes clés (par exemple d'arbitres):

Solution possible: Si seuls quelques individus sont concernés, leurs tâches peuvent être confiées à des suppléants.

La Ligue précise encore que «si des mesures plus importantes s’avéraient nécessaires (exclusion d’une équipe de la compétition en cours afin de pouvoir terminer le championnat ou suspension/interruption du championnat...), il conviendrait d’en décider dans le cadre d’une assemblée extraordinaire (éventuellement lors d’une téléconférence, étant donné que les déplacements pourraient être limités)».

D'après nos informations, tous les clubs de National League et de Swiss League ont par ailleurs été convoqués pour une séance exceptionnelle, programmée lundi prochain.